C’est ce mercredi à partir de zéro heure qu’est entré en vigueur le mot d’ordre de grève d’une partie des syndicats du transport au Sénégal. Une grève à l’appel de Alassane Ndoye président du Regroupement des syndicats routiers du Sénégal qui a décidé de mettre en exécution sa menace contre l’état. Pour les grévistes, il s’agit d’un arrêt de travail illimité autant pour les transporteurs que pour les travailleurs du secteur. Les raisons sont multiples selon le porte-parole du Regroupement Abdou Karim Seck.

Le premier élément le concerne le prix du gasoil qui a connu une augmentation et l’état a refusé une augmentation tarifaire. Cela bien entendu s’est appliquée de façon désordonnée et pour eux il faut une harmonisation et légalisation de ce nouveau tarif. Deuxièmement, les 23 mesures qui sont parfois incohérentes les unes des autres ou contradictoires avec la loi et qui posent problèmes. Il y a également la grève qui avait été enclenché les 01 et 03 Décembre 2021 et qui n’ a pas fini d’être résolue.

La plate forme revendicative a été étudiée, négociée mais il n’y a pas eu d’accords signés avec le gouvernement. Et de ce fait la grève continue. La quatrième raison est liée au nombreux cas d’accident survenus ces derniers temps et qui a occasionné près de 70 morts. Il s’agit des 22 morts de Sakal, les 42 de Sikilo et une dizaine enregistrés à travers d’autres accidents de la circulation. Compte tenu de tout cela, il estime qu’ils ne peuvent pas continuer à travailler comme si rien n'était. Un arrêt de travail qu’ils vont mettre à profit pour observer le deuil mais poursuivre les négociations avec l'État pour trouver des solutions face à la crise qui sévit dans le secteur des transports.

Une grève qui a vu la défection de plusieurs autres syndicats du même secteur qui ont décidé de ne pas suivre le mot d’ordre de grève. Parmi eux figure le cadre Unitaire des routiers du Sénégal. Regroupant en son sein plusieurs organisations syndicales, ces transporteurs estiment que le moment est mal choisi pour aller en grève compte tenu des cas de décès enregistrés ces temps-ci. S’ajoute également que l’état sur les 7 points de désaccord, le gouvernement a fini par faire des concessions en revenant sur les 6 points. Et donc ils ne voient pas l’opportunité d’aller en mouvement d’humeur d’autant plus que les négociations entre les différentes parties ne sont pas interrompues.

Une grève qui plonge les populations dans une angoisse totale au regard des difficultés qu’ elles ont pour rallier leur lieux de travail et d'autres pour faire leurs courses. Selon des informations 5 chauffeurs ont été arrêtés dans la banlieue. Ces derniers ont tenté de faire descendre d’un véhicule de transport les clients qui étaient à bord. Présentement une vive tension règne entre partisans de la grève et ceux qui ont décidé le boycotte.