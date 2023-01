Le journaliste Pape Alé Niang vient de bénéficier d’une liberté provisoire ce lundi. Une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire vient de lui être accordée par le juge du deuxième cabinet d’instruction du tribunal de Dakar. Pape Alé Niang va cet après midi retrouver les siens après plus de deux semaines de détention à la maison d’arrêt et de correction de Sébikotane. Selon un de ses avocats, le journaliste serait très mal en point et tout porte à croire qu’il sera acheminé dans un hôpital de place pour sa prise en charge.

Pape Alé Niang avait entamé une nouvelle grève de la faim à la suite de son interpellation et a refusé toute assistance médicale. Dans une de ses lettres il avait soutenu préférer mourir plutôt que de prêter le flan. Après une forte pression familiale et de ses confrères, il avait rédigé une lettre s’engageant a ne plus se prononcer sur le dossier jusqu'à ce qu’il soit vidé. Et d’ailleurs, c’est cet engagement écrit qui a poussé le juge à lui accorder une deuxième liberté provisoire.

Le directeur de publication du site en ligne Dakar-Matin avait été arrêté le 20 Décembre dernier et avait bénéficié d’un contrôle judiciaire qu’il a lui-même violé en accordant un entretien à un influenceur dans lequel, il s’est prononcé sur le dossier. Une attitude qui n’a pas plus au juge qui a décidé de l’envoyer de nouveau en prison d'où il vient d’en sortir cet après du mardi. La coordination des associations de presse (CAP) s’en félicite mais reste mobilisée pour défendre les tentatives de musellement de la presse par le régime en place. La presse d'ailleurs avait organisé samedi dernier une veillée en guise de soutien à leur collègue Pape Alé Niang.