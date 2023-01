Chaque année en moyenne 600 personnes meurent d’accident de la circulation au Sénégal, les chiffres sont du ministère des transports et des infrastructures. Pour mettre fin à cette hécatombe sur les routes, l'état a pris une batterie de mesures à l'issue du conseil interministériel tenu ce lundi au centre de conférence de Diamniadio de Dakar sous la présidence effective du chef de l’état Macky Sall . La président Sall avait convoqué cette rencontre suite au grave accident de la circulation survenu dans la nuit du samedi au dimanche dans la bourgade de Sikilo situé à 6 km de Kaffrine qui a fait une quarantaine de victimes et plus de 100 blessés dont une dizaine de cas graves.

C’est pas moins d’une dizaine de mesures qui ont été prises pour réduire de façon drastique le nombreux cas d’accidents de la circulation. Désormais en circulant sans une visite technique valable tout propriétaire de véhicule s'expose à une immobilisation et une mise en fourrière. Il est également interdit toute transformation de véhicule destiné au transport de marchandises en véhicule de transport. Aussi la transformation de véhicules d’origine visant à augmenter le nombre de places ou à modifier le véhicule en y ajoutant des portes bagages est interdite.

Il faut signaler que pour ce cas d’espèce les deux bus au-delà de dépasser le nombre de passager à bord soit une cinquantaine de personnes avaient à leur bord 80 passagers de chaque. S’ajoute également le poids des bagages qui parfois dépassent de loin les limites autorisées. D’ailleurs l’accident a été occasionné par l’éclatement d’un des pneus d’avant d’un des bus. Et donc pour les autorités ça sera maintenant tolérance zéro pour les coupables. Tout comme la surcharge des véhicules et des bagages.

Il est également question du relèvement de l’âge d’obtention du permis fixé à 25 ans pour les taxis et 30 ans minimum pour les transports publics interurbains. Les motos deux roues ont été sommées de se faire immatriculer pour une durée de 6 mois passé ce délai, ils ne seront plus admis dans la circulation. Tout comme le port du casque devient obligatoire. Entre autres mesures prises, l’usage du portable au volant, le port de la ceinture de sécurité et l’excès de vitesse sont passibles de sanction contre leurs auteurs.