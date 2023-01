A Kaolack, les enseignants ont décidé de boycotter les salles de classes en signe de protestation et de colère suite à l’assassinat d’un des leurs. Il s’agit en l'occurrence de Bassirou Mbaye qui a été mortellement poignardé par un de ses amis conducteur de moto Jakarta. Ce dernier a succombé à ses blessures ce mardi dans un hôpital de la capitale Dakar où il a été évacué d’urgence. Très en colère, les syndicats ont pris les choses en main. Ainsi le Secrétaire général du SADEF Mbaye Sarr condamne ce qu'il qualifie d’acte ignoble et demande à tous les enseignants du Sénégal d’observer pour ce mercredi une journée morte.

Et ce sur toute l’étendue du territoire en guise de protestation contre cet acte criminel qui a été perpétré contre l’enseignant Bassirou Mbaye. Selon lui, c'est la énième fois que les enseignants sont agressés et tués. Un enseignant émérite en classe de CM2 qui chaque année faisait un bon résultat se trouve agressé jusque dans sa chambre. Ainsi le SADEF demande à l’état du Sénégal d’ouvrir une enquête et que son auteur soit traduit en justice et punis conformément à la loi.

Le drame a eu lieu dans la commune de Ndiaffate situé dans le département de Kaolack où il officie en qualité d’enseignant à l'école Théophile Turpin de l’IEF de Kaolack. Le meurtrier reste encore introuvable depuis. La gendarmerie est à ses trousses afin de lui mettre le grappin dessus. Ses collègues enseignants sont plongés dans la plus grande tristesse et ont décidé de suivre le mot d’ordre pour ainsi manifester leur colère suite à ce drame odieux.