Alors qu’il vient d’envoyer une citation directe au journaliste Cheikh Yérim Seck qui a tenu des propos qu'il juge diffamatoires à son égard dans son livre publié il y a quelques jours, Ousmane Sonko prend pour cible cette fois-ci le doyen des juges Oumar Maham Diallo. Le leader du parti pastef déclare que le doyen des juges est en mission commandée pour le compte du président Macky Sall visant à l’éliminer à la course à la présidentielle de 2024. En effet, le juge a pris l’ordonnance de renvoi à la chambre criminelle pour jugement de l’affaire Sweet Beauty opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko. Une décision lourde de conséquence qui a fait sortir de ses gongs le principal accusé.

Ousmane Sonko affirme désormais qu'ils ont comme adversaire politique des magistrats qui font partie de la justice et dans cette liste, il faut ajouter le doyen des juges Oumar Maham Diallo. Pour Ousmane Sonko le doyen des juges est un politicien qui a comme mission d’exécuter une commande politique et il faudra qu’il en assume toutes les conséquences. Qu’il assume ce qui pourrait se passer et que tôt ou tard, il va rendre compte de sa décision. Sonko estime que les magistrats doivent comprendre qu'ils sont au service de la justice et non à la solde d'un régime. Ils sont payés pour faire appliquer la loi et rien de plus.

A la lumière des éléments passés sous silence durant l’instruction savoir les témoignages du capitaine Touré de la gendarmerie, celui du docteur Al Ousseynou Gaye qui a produit le certificat médicale, l’enquête préliminaire de la gendarmerie, les audio du marabout MC Naass pour ne citer que ces éléments, Ousmane Sonko reste ainsi convaincu que le doyen des juges n’a pour dessein que de les faire condamner dans ce procès pour ainsi satisfaire la volonté du président Macky Sall et son régime.

Un régime aux abois qui selon lui, a le peuple contre lui au regard des scandales répétitifs de détournements des deniers publics, la mauvaise gouvernance, l’incapacité de Macky Sall à sortir le pays du gouffre économique dans lequel le Sénégal est plongé, la crise dans le secteur du transport entre autres. Au cours de ce face à face avec la presse , Ousmane Sonko a réitéré ses propos allant dans le sens de l’appel à la résistance légitime et jusqu’à la fin de ses jours, il résistera. Jamais il n’acceptera l’injustice et personne ne pourra lui barrer la route pour briguer la présidentielle en 2024 a-t-il conclu ses propos.