L’agence spatiale américaine, la National Aeronautics and Space Administration (NASA), a fait la découverte d’une nouvelle planète. À travers un communiqué publié le mardi 10 janvier 2023, elle a indiqué avoir découvert une exoplanète, qui aurait approximativement la taille de la terre (95%). Il s’agit de la planète dénommée TOI 700 e, qui a été découverte par les scientifiques dans le cadre de la mission Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Selon les informations rapportées par le média américain CNN, l’exoplanète serait potentiellement habitable.

TOI 700 e fait partie des planètes étant en orbite autour de l’étoile TOI 700

L’exoplanète se situe à 100 années-lumière de la terre et serait rocheuse d’après les scientifiques. Il faut dire que TOI 700 e fait partie des planètes étant en orbite autour de l’étoile TOI 700. Ils ont également été découverts par la mission TESS et sont au nombre de trois, à savoir : TOI 700 b, TOI 700 c et TOI 700 d. Par ailleurs, avec cette dernière, TOI 700 e se situent au niveau de la zone habitable de leur étoile. Autrement dit, une distance suffisante pour qu’il y ait potentiellement de l’eau liquide à la surface, ainsi que des formes de vie. Pour rappel en 2022, deux exoplanètes constituées d’eau avaient été découvertes par des scientifiques.

Il s’agit de Kepler-138 c et Kepler-138 d, situées à 218 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Lyre, qui ont été découvertes par les scientifiques. En se basant sur les images satellites fournies par les téléscopes Spitzer et Hubble, les chercheurs ont fait le constat selon lequel les exoplanètes étaient en grande majorité composées de matières moins lourdes que le roc et plus lourdes que l’hydrogène ou l’hélium. À en croire l’un des auteurs, Björn Benneke, astrophysicien à l’Université de Montréal, « c’est la première fois qu’on a deux exoplanètes où la seule bonne explication de leur faible densité est une bonne fraction de leur masse en eau ou en matériaux de basse densité ».