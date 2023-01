L’ancien président américain Donald Trump a enclenché une poursuite judiciaire à l’encontre d’un journaliste. Il s’agit de Bob Woodward, qui est accusé par l’ex-locataire de la Maison Blanche d’avoir publié plusieurs enregistrements d’interviews sans son consentement. Lesdits entretiens qu’il a accordés au journaliste ont eu lieu en 2019 et en 2020. Pour cela, le milliardaire républicain a déposé une plainte contre Bob Woodward, Simon & Chester Inc. et la société mère de l’éditeur Paramount Global. Pour lui, il a donné son aval pour enregistrer les conversations, pour la rédaction d’un livre, mais pas pour un livre audio.

Les avocats de Donald Trump ont calculé le montant réclamé

La plainte déposée par Donald Trump relève des violations de droits d’auteur, tout en accusant le journaliste et l’éditeur de tirer injustement profit des bandes. Selon les informations du média américain Bloomberg, ce sont 49 millions de dollars de dommages et intérêts que l’ex-président réclame. Ce montant a été calculé par les avocats de Donald Trump, qui ont supposé que Bob Woodward vendrait deux millions d’exemplaires du livre audio, à un prix de téléchargement de 24.99 $ l’unité. L’affaire a été portée par les avocats de l’ancien numéro un américain, qui ont écrit que : « Cette affaire est centrée sur l'usurpation, la manipulation et l'exploitation systématiques par M. Woodward de l'audio du président Trump ».

Suite à cette plainte, Simon & Schuster a réagi. « Le procès de l'ancien président Trump est sans fondement et nous nous défendrons agressivement contre lui. Toutes ces interviews ont été enregistrées et enregistrées avec la connaissance et l'accord du président Trump. De plus, il est dans l'intérêt public d'avoir ce dossier historique dans les propres mots de Trump. Nous sommes convaincus que les faits et la loi sont en notre faveur » a-t-il écrit dans une déclaration conjointe avec Woodward. Pour rappel, la plainte de Donald Trump intervient après que son groupe familial, la Trump Organization, a été condamné à 1,6 million de dollars pour fraudes financières et fiscales.