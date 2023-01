L’ancien Conseiller à la Sécurité Nationale de Donald Trump compte bien tenter sa chance à la prochaine élection présidentielle américaine de 2024. John Bolton qui est un membre expérimenté des républicains, a fait l’annonce alors qu’il participait à « Good Morning Britain ». « Je voudrais gagner la nomination et je le ferais principalement sur la base que nous avons besoin d'une politique étrangère beaucoup plus forte », a-t-il annoncé. L’homme qui n’a plus gardé de très bonnes relations avec l’ancien patron de la Maison-Blanche a fait savoir que l’influence de ce dernier est en déclin au sein de la formation politique.

Aussi, estime-t-il être à même de l’affronter dans ce processus. « Je pense que le soutien de Trump au sein du parti lui-même est en déclin terminal. Je ne me présenterais pas comme candidat vanité. Si je ne pensais pas pouvoir courir sérieusement, je ne participerais pas à la course », a-t-il ajouté au cours de son intervention. Il n’a pas manqué de décliner les différents axes autour desquels sa candidature tournerait. Il s’agit selon lui d’adopter une position plus ferme contre la Russie et la Chine.

Véritable critique de Trump

L’ancien conseiller national de Donald Trump à la sécurité nationale américaine, John Bolton, a qualifié de « naïves et stupides » les méthodes du président américain Donald Trump. Dans une interview accordée à un média américain, le mercredi 1er juillet 2020, il a estimé que le locataire de la Maison Blanche n’est pas réceptif aux nouveaux évènements.