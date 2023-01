Le gouvernement allemand a confirmé qu'il livrera des chars Leopard 2 à l’Ukraine et qu’il délivrera des autorisations de réexportation vers d'autres pays. C'est ce qu'a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit. "Le gouvernement fédéral a décidé de livrer aux forces armées ukrainiennes des chars de combat Leopard 2A6. C'est le résultat de réunions intensives que l'Allemagne a tenues avec des partenaires européens et internationaux", a-t-il déclaré. De plus, "l'Allemagne délivrera des autorisations aux pays partenaires qui souhaitent envoyer des Leopard 2 en Ukraine à partir de leurs propres stocks", a ajouté M. Hebestreit.

Selon le porte-parole allemand, "l'objectif a été fixé de former rapidement deux bataillons de chars Leopard 2A6 pour l'Ukraine. Pour ce faire, l'Allemagne déploiera une compagnie [de blindés] dans un premier temps, qui comprendra quatorze chars Leopard 2A6 provenant des stocks de la Bundeswehr. Le reste des partenaires européens, pour leur part, transféreront des chars de type Leopard 2A6 qu'ils détiennent. La formation des soldats ukrainiens commencera bientôt en Allemagne. Ce paquet prévoit également la résolution des problèmes de logistique, d'approvisionnement en munitions et de maintenance des systèmes". Le magazine Der Spiegel avait déjà informé hier de la décision du chancelier Olaf Scholz d'envoyer des chars aux autorités de Kiev. (avec TASS)