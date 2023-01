Les États-Unis sont entrain d'accélérer le processus de livraison des armes à l'Ukraine pour parer à l'offensive militaire de la Russie. L'Allemagne vient d'autoriser l'envoi de chars Leopards à Kiev après plusieurs semaines d'hésitation. La livraison de ces véhicules de combat suscitait de vifs débats auprès de la coalition occidentale qui soutient l'Ukraine. Kiev faisait des pieds et des mains afin de convaincre allemands et américains de leur livrer des chars de combat.

Les deux pays étaient vraiment hésitants et ne semblaient pas emballer par l'idée. Berlin a fini par flancher en actant la livraison de ses chars Leopards à Kiev. Ce mercredi 25 janvier, Washington a décidé de faire pareil et d'autoriser l'envoi des fameux chars Abrams. C'est le président américain Joe Biden en personne qui a fait l'annonce à travers une conférence de presse.

Cette conférence a capté l'attention de plus d'un car il s'agit d'un tournant dans l'acquisition de matériels de pointe US par l'Ukraine. Au cours de la conférence, le locataire de la maison blanche a fait un lapsus qui n'est pas passé inaperçu. En évoquant le processus de livraison des armes à l'Ukraine par les occidentaux, Biden dira ceci : "Ces fournitures étaient toutes destinées à aider à contrer l'agression brutale de l'Ukraine qui se produit à cause de la Russie". Le président américain voulait plutôt dire, "l'agression brutale de la Russie".

Se rendant compte de son erreur, il a essayé de rectifier le tir. Ce n'était pas aussi flagrant que ça, mais la séquence a fait le tour de la toile. Certaines personnalités se sont saisies de l'occasion pour lancer des piques au président américain. "Des déclarations comme celle-ci expliquent pourquoi ses avocats découvrent soudain qu'il a laissé des documents confidentiels partout" dira sur Twitter le journaliste Dan Cohen.