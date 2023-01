Plus de dix mois après le démarrage de la guerre en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain. Les deux parties impliquées continuent de déployer des moyens militaires pour faire plier son adversaire. Ses derniers jours, les offensives se sont multipliées dans chaque camp causant ainsi de nombreux dégâts matériels de part et d'autre. C'est dans ce contexte que le patriarche de l'Eglise orthodoxe russe Kirill a appelé à une trêve de Noël orthodoxe à quelques heures de la fête célébrée par les fidèles.

Le patriarche orthodoxe russe Kirill veut une trêve pour Noël orthodoxe. Il a dans un message qui a été mis en ligne sur le site de l'Eglise appelé toutes les parties à observer cette trêve afin que la fête se passe dans les meilleures conditions. «Moi, Kirill, patriarche de Moscou et de toute la Russie, je m'adresse à toutes les parties impliquées dans le conflit fratricide pour les appeler à instaurer un cessez-le-feu et sceller une trêve de Noël de midi le 6 janvier à minuit le 7 janvier», a-t-il indiqué dans un message posté sur le site internet de l'Église.

Cet appel du patriarche Kirill intervient après le refus des autorités de Moscou d'observer une trêve pour les fêtes de fin d'année célébrées un peu partout sur notre planète. Le patriarche Kirill a très souvent soutenu le président russe et ne manquait pas les occasion pour l'encenser. Pour les 70ans de Poutine, Kirill avait affirmé ceci « Dieu vous a placé au pouvoir ». Dieu vous a placé au pouvoir pour que vous puissiez effectuer une mission d'une importance particulière et d'une grande responsabilité pour le sort du pays et de son peuple qui vous a été confié", a assuré le patriarche âgé de 75 ans qui avait souhaité à Poutine à l'époque "des forces physiques et morales pour beaucoup d'années".