Ce 7 Octobre 2022 est un jour spécial pour le numéro un russe. En effet, le 7 Octobre de chaque année, le président Vladimir Poutine fête son anniversaire. Cette année, Vladimir Poutine célèbre ses 70 ans dans un contexte particulier. Depuis le mois de Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. A l'occasion des 70 ans du président russe, la patriarche de l'Eglise orthodoxe russe a réagi. Dans son message rendu public ce jour, le patriarche Kirill a loué le numéro un russe assurant qu'il a été placé par Dieu au pouvoir.

Le patriarche Kirill a dans un message à l'occasion de l'anniversaire de Poutine a affirmé qu'il a été placé au pouvoir par Dieu et lui a souhaité "des forces physiques et morales pour beaucoup d'années". "Dieu vous a placé au pouvoir pour que vous puissiez effectuer une mission d'une importance particulière et d'une grande responsabilité pour le sort du pays et de son peuple qui vous a été confié", a assuré le patriarche âgé de 75 ans. Le patriarche Kirill a profité de l'occasion pour vanter les réalisation du numéro un russe.

En effet, le patriarche Kirill a loué le numéro un russe pour "la transformation de l'image de la Russie, le renforcement de sa souveraineté et de ses capacités défensives, la défense des intérêts nationaux". Il y a quelques mois, le Pape François a été sermonné par l’Eglise orthodoxe après ses critiques. "Il est peu probable que de telles déclarations contribuent à l'établissement d'un dialogue constructif entre les Églises catholique romaine et orthodoxe russe, qui est particulièrement nécessaire à l'heure actuelle", avait souligné l'Eglise orthodoxe russe.