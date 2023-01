Une décision de dernière minute. En effet, le président russe Vladimir Poutine a demandé de décréter un cessez-le-feu à partir de midi le 6 janvier jusqu’à minuit le 7 janvier sur toute la ligne de front dans la zone de l’opération militaire spéciale, a déclaré jeudi le Kremlin. "En prenant en considération la demande du patriarche Kirill, je demande au ministre russe de la Défense de décréter à partir de 12h00 le 6 janvier jusqu’à 24h00 le 7 janvier un cessez-le-feu sur toute la ligne de front en Ukraine", a déclaré Vladimir Poutine. "Vu que dans les zones de combat vivent beaucoup de citoyens orthodoxes, nous appelons les Ukrainiens à décréter un cessez-le-feu et à leur permettre d’assister aux messes de Réveillon de Noël et de Noël", indique le Kremlin.

Le patriarche de Moscou et de toutes les Russes Kirill a demandé jeudi à toutes les parties impliquées dans le conflit de décréter un cessez-le-feu et d’instaurer une trève de Noël en Ukraine, dans le Donbass et dans les autres régions russes où des combats sont menés. (Tass)