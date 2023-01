La dépouille mortelle de deux mercenaires étrangers a été retrouvée à Bakhmut, en Ukraine selon le patron du groupe de paramilitaires russes Wagner. À en croire les confidences qui ont été faites par le fondateur du groupe de mercenaire russe Wagner, Yevgeny Prigozhin à l’agence de presse russe TASS les mercenaires auraient été mutilés. Cette option serait pour rendre difficile l’identification des corps.

« Aujourd'hui, à Bajmut, les unités Wagner ont trouvé des corps décapités sans mains. Les téléphones et d'autres informations révèlent que ces corps étaient ceux de mercenaires que l'ennemi n'a pas pu emmener en raison de combats violents et qu'il a donc tenté de dissimuler leur identité », a déclaré le fondateur du groupe mercenaire russe Wagner. « Tous les corps et toutes les preuves seront remis aux autorités pour enquêter et prendre les décisions nécessaires », a-t-il poursuivi. Rappelons que cette déclaration du patron de la société russe intervient dans un contexte où les médias ont annoncé un nouveau groupe de mercenaires occidentaux en Ukraine.

Le groupe Mozart...

Leur mission serait d’abord de «fournir des capacités cruciales aux unités de front ukrainiennes ». Constitué par des soldats américains et occidentaux, le groupe Mozart a été créé par deux anciens Marins américains peu après le début de la guerre en Ukraine. Selon ces anciens soldats que sont Andrew Milburn et Andrew Bain, ce groupe paramilitaire privé est «de nature purement humanitaire». Les éléments de Mozart auraient pour tâche première d’approvisionner et d’évacuer la population qui se trouve non loin des champs de bataille.