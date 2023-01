En Espagne, un individu a perpétré deux attaques à la machette dans les églises de la Palma et San Isidro à Algésiras, en Andalousie. L'auteur de l'attaque a tué un sacristain dans l'église de la Palma et a gravement blessé un prêtre dans la paroisse San Isidro. Au moins trois autres personnes ont également été blessées. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur serait âgé de 25 ans et de nationalité marocaine, et était en situation irrégulière en Espagne selon la presse espagnole. Il a été arrêté par la police. Les autorités n'écartent aucune possibilité et n'excluent pas qu'il s'agisse d'une possible attaque terroriste.

L'employé d'un bar a témoigné de l'attaque qui a eu lieu à l'intérieur de l'église, où un homme de grande taille avec une djellaba et une machette a agressé et tué le sacristain. Selon ce témoin, l'agresseur est entré violemment et menaçant dans l'église, où il a attaqué la victime avec une arme avant de la poursuivre jusqu'à la place où il l'a achevée. Il a également été signalé que l'agresseur s'est rendu à la chapelle voisine de l'Europe et a attaqué à coups de machette la porte du temple. L'agresseur a ensuite pris la fuite, causant la panique générale dans la ville.