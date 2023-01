Les fouilles archéologiques en Egypte ont révélé une nouvelle découverte de taille : des vestiges d'une ville romaine entière datant des premiers siècles après Jésus-Christ ont été découverts à Louxor. Cette ville résidentielle, datant du IIe et IIIe siècle, a été découverte sur la rive est du Nil, près du temple de Louxor. Des ateliers métallurgiques avec des outils et des pièces de monnaie romaines ont déjà été mis au jour et les fouilles se poursuivent. Selon le ministère des Antiquités, il s'agit d'une "ville résidentielle entière" du IIe et IIIe siècle, située sur la rive est du Nil, près du temple de Louxor. Des ateliers métallurgiques avec des outils et des pièces de monnaie romaines ont déjà été mis au jour et les fouilles se poursuivent.

Pour rappel, la prise de contrôle de l'Egypte par Rome a eu lieu au cours de la période de l'histoire de l'Egypte qui est connue sous le nom de Période romaine. Cela s'est produit lorsque l'empire romain a conquis l'Egypte en 30 avant JC, sous la direction de l'empereur Octave (plus tard connu sous le nom d'Auguste). La conquête de l'Egypte par les Romains a été un événement important dans l'histoire de l'Egypte, car elle a mis fin à la période pharaonique qui avait duré pendant des millénaires. Les pharaons avaient été les souverains absolus de l'Egypte, considérés comme des dieux sur terre. Avec la conquête romaine, l'Egypte est devenue une province de l'Empire romain, et les pharaons ont été remplacés par des gouverneurs romains. L'Egypte a continué à être un lieu important pour les Romains, car elle était riche en ressources, notamment en grains, en papyrus et en métaux précieux. Les Romains

L'Égypte antique était l'un des plus grands et des plus importants empires de l'Antiquité. Elle était célèbre pour ses pyramides, ses temples et ses tombes somptueuses, qui témoignent de la grandeur de son architecture et de son art. Les pharaons étaient considérés comme des dieux sur terre et ont gouverné l'Égypte pendant des millénaires. L'Égypte antique a également été célèbre pour son avancée scientifique et technique, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'astronomie, de la médecine et de l'écriture. Les Égyptiens ont développé l'écriture hiéroglyphique pour consigner leurs histoires, leurs croyances et leurs connaissances, ce qui nous permet encore aujourd'hui de comprendre leur culture et leur histoire.

La religion jouait également un rôle important dans la vie de l'Égypte antique. Les Égyptiens adoraient de nombreux dieux et déesses, chacun représentant une aspect différent de la vie et de la nature. Les temples étaient le lieu où les gens venaient pour adorer les dieux et leur offrir des sacrifices. Enfin, l'Égypte antique était également célèbre pour sa grande armée et sa puissance militaire. Elle a conquis de nombreux pays voisins et a maintenu sa domination pendant des siècles grâce à sa puissance militaire et à sa stratégie politique avisée.