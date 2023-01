En Février de l'année dernière, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine. Depuis plusieurs mois, des membre du groupe paramilitaire russe Wagner ont été déployés sur le terrain pour appuyer les forces du pays de Vladimir Poutine qui sont engagées dans une bataille sans merci. Ce lundi 16 Janvier 2023, la Russie par la voix du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, a présenté les membres de ce groupe paramilitaire comme des héros et a dénoncé une "manipulation" au sujet d'une prétendue brouille entre Moscou et le groupe.

Le Kremlin a été on ne peut plus clair sur la prétendue brouille entre les autorités russes et le groupe paramilitaire Wagner. Il n'y a pas de brouille. En tout cas, «ce conflit n'existe que dans l'espace informationnel». C'est de cette façon que le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a réagi sur le sujet au cours d'une déclaration à la presse ce lundi 16 Janvier 2023 comme le rapportent plusieurs médias internationaux. Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, la Russie «doit et sait reconnaître ses héros. Elle reconnaît les héros qui servent dans les forces armées (...) et ceux qui viennent du groupe paramilitaire Wagner».

Le porte-parole de la présidence russe qui a dénoncé «une manipulation» a affirmé par la suite que «tous se battent pour leur patrie». Pour rappel, depuis presque onze mois maintenant, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine. Le conflit qui dure déjà un peu trop a fait de nombreuses victimes et plusieurs personnes ont du quitter leurs habitations pour sauver leurs vies depuis qu'il a démarré en Février de l'année. Des médias avaient évoqué des millions de déplacés et de nombreux morts de part et d'autre.