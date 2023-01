Un homme aux États-Unis a décidé de quitter tous ses groupes WhatsApp. Il est lassé par la multitude de messages qui inondent ces groupes. Les notifications des messages, des selfies, vidéos et audios viennent à chaque instant. Thomas D'Orazio n'en peut plus et ne s'en cache pas. Les messages des groupes WhatsApp agacent Thomas D'Orazio, habitant en Pennsylvanie aux États-Unis.

Il l'a exprimé et sa fille a publié sur le réseau social twitter le message posté par son père. La jeune dame a mis une capture du texte posté par son père au sujet des messages des groupes WhatsApp. “Je n’en peux plus de cette pression", lit-on sur la capture d'écran publiée sur Twitter. Le père de famille se plaint des nombreuses notifications de selfies, de vidéos et de messages. Il a annoncé qu'il va sortir du groupe WhatsApp de famille pour avoir la paix. "Je ne peux pas supporter la pression de devoir toujours rire ou aimer ou ajouter des cœurs à chaque pensée, photo et blague de tout le monde. Je ne peux pas vivre avec cette pression. Je m'en vais ", a-t-il écrit.

La capture d'écran indiquant le ras-le-bol de Thomas D'Orazio a connu une forte popularité suscitant d'autres réactions. "Mon père m'a appelé et m'a dit ironiquement qu'il avait un million de textos auxquels répondre maintenant", a révélé sa fille. Selon les données, elle a été vue près de 15 millions de fois, et partagée par plus de 34.000 personnes.