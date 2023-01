WhatsApp et Telegram sont toutes les deux des applications de messagerie populaire qui offrent des fonctionnalités similaires, mais avec quelques différences clés. WhatsApp est une application de messagerie propriétaire qui a été lancée en 2009. Elle est devenue l'une des applications de messagerie les plus populaires au monde, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. WhatsApp est disponible sur iOS, Android et Windows Phone. Il permet aux utilisateurs de communiquer via des messages texte, des appels vocaux et vidéo, des images et des vidéos. Il propose également des fonctionnalités de groupe pour discuter avec plusieurs personnes en même temps. WhatsApp est très populaire pour sa simplicité d'utilisation, sa fiabilité et sa sécurité.

Telegram, quant à lui, est une application de messagerie open-source lancée en 2013. Il est également disponible sur iOS, Android et Windows Phone. Telegram se distingue de WhatsApp par sa vitesse, sa sécurité renforcée et ses fonctionnalités avancées. Il permet aux utilisateurs de créer des groupes de jusqu'à 200 000 membres, de partager des fichiers de tout type, de créer des bots pour automatiser des tâches et de bénéficier d'un stockage cloud illimité pour les fichiers partagés. Telegram est également connu pour sa confidentialité, offrant des options de chiffrement de bout en bout pour les conversations individuelles et de groupe. (Lire aussi: Whatsapp: voici les principales fonctionnalités de la messagerie)

En fin de compte, le choix entre WhatsApp et Telegram dépendra de vos préférences en matière de fonctionnalités et de sécurité. Si vous recherchez une application de messagerie simple et fiable pour communiquer avec vos amis et votre famille, WhatsApp est un bon choix. Si vous recherchez une application de messagerie plus avancée avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des groupes de grande taille, des bots et un stockage cloud illimité, Telegram est une bonne option. Il est important de noter que WhatsApp est maintenant propriété de Facebook, donc il est important de vérifier les politiques de confidentialité de l'application avant de l'utiliser.