Un complexe imposant, érigé dans le village Camaté, commune de Dassa, département des Collines fait le bonheur des adeptes Vodoun. Initiative de l’artiste chanteur-compositeur Rasbawa, fils de la localité, ce projet dénommé Musée Vodoun qu’il a porté depuis des années, connait ainsi un aboutissement heureux. Cet immeuble qui abritera les fétiches, leurs adeptes et bien d’autres objets culturels et cultuels regroupe différents compartiments allant de couvent à la salle de spectacle en passant par une bibliothèque pour renforcer l’instruction de tout adepte. Rasbawa, porteur de ce projet a ainsi voulu donner corps à ses recherches dans la promotion et la valorisation des cultures endogènes.

Au terme des travaux, c’est avec une grande fierté que l’artiste exprime sa satisfaction. « Le bâtiment est fini. On a finalisé le bâtiment, mais le boulot n’est pas fini. Il reste l’équipement », a-t-il indiqué. En attendant la deuxième étape de son projet qui consiste visiblement à l’équipement du Musée, Rasbawa est reconnaissant à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. « Je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet en leur demandant de toujours continuer à œuvrer pour la deuxième étape du projet qui consiste à équiper le Musée pour la fierté des Vodounsi. On continue à demander à tous ceux qui veulent participer de nous aider », a lancé M. Rasbawa. Il compte sur la générosité et la bonne volonté des fils et filles de Dassa et des autres localités pour l’équipement afin de mettre le Musée à la disposition des initiés et des dignitaires Vodoun de diverses divinités dans la perspective de donner une nouvelle dimension à la culture pour son animation.

« Je ne suis pas en train de créer une révolution, mais je dis qu’il est temps que l’Africain se réveille et se respecte. Si je me mets à fond dans la valorisation du Vodoun, c’est l’Europe qui m’a permis de comprendre l’importance de cette culture. J’ai vu des choses écrites même par des blancs qui démontraient que le noir a des potentialités énormes. Avec toutes mes expériences, je pense qu’au lieu de faire des promenades avec mes ressources, il est mieux d’ériger un centre où les enfants peuvent se voir et travailler ensemble », a soutenu l’initiateur du Musée Vodoun. Ce centre culturel par excellence fera le bonheur des populations des collines et du monde entier. Il sera le lieu où tous les objets d’arts déportés en Europe peuvent être exposés. Le site qui abrite cette infrastructure est composé de Musée Vodoun, d’un couvent Vodoun soigneusement mis en place par ses parents. Ce couvent reste pour l’artiste Rasbawa, un laboratoire de recherche. Il y aura un lieu de spectacle, une bibliothèque et divers compartiments dans ce complexe protégeant les différentes divinités adorées par ses aïeux et des espaces où leurs adeptes peuvent se reposer.