Un ancien député de la formation politique d’Emmanuel Macron a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis. Il s’agit en effet de Matheus Branquinho. L’homme politique français est accusé d’agression sexuelle sur des fillettes de six et huit ans. Il est également accusé d’avoir détenu des images à caractère pédopornographiques. Selon la sentence qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne, il est condamné à verser des milliers d’euros de dommages et intérêts à une des familles concernées.

«Les experts psychiatres et psychologues estiment que sa récidive est possible car il évacue l'interdit lié à la pédocriminalité», a fait savoir la substitue du procureur, même si le mis en cause a formellement nié les faits qui lui sont reprochés. Les faits incriminés remontent, en effet, en 2020. Les victimes appartenaient à son cercle familial. Devant la justice, l’homme a fait savoir qu’il était innocent. «Sous pression, j'avais fini par dire aux gendarmes et au juge ce qu'ils avaient envie d'entendre», a fait savoir cet ex-député de la formation politique d’Emmanuel Macron.

4000 photos et vidéos pédopornographiques sur son ordinateur

Il n’aurait tout de même pas été en mesure de donner des explications sur la présence de 4000 photos ou vidéos à caractère pédopornographique dans son ordinateur. L’avocat du mis en cause n’a pas caché le caractère ambiguë de ce dossier qui lui a été confié. « Depuis dix ans que je suis inscrit au barreau, ce dossier est peut-être le plus difficile que j'ai eu à plaider », a noté Me Mehdi Mahnane dans son intervention, selon les informations rapportées par les médias. «J'aimerais pouvoir dire que ces enfants mentent ou se trompent, mais rien dans le dossier ne me le permet », a-t-il poursuivi.