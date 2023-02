Angélique Kidjo, la célèbre chanteuse béninoise, a récemment reçu le prix Vilcek de musique 2023 pour sa carrière exceptionnelle en tant qu'auteur-compositeur-interprète et pour son leadership créatif dans l'introduction de la musique africaine sur la scène mondiale. Ce prix est décerné par la Fondation Vilcek, qui célèbre chaque année les immigrés dans les arts et les sciences biomédicales qui ont eu un impact profond sur la culture et la société. Le président de la Fondation Vilcek, Rick Kinsel, a déclaré que Kidjo était connue pour la puissance de sa voix en tant que conteuse lyrique et défenseure des femmes et des filles en Afrique.

Kidjo a performé dans de nombreux endroits prestigieux tels que le Carnegie Hall et les Grammy Awards, et elle a également créé la Fondation Batonga pour donner aux femmes et aux filles africaines un accès à l'éducation, à l'emploi et à l'indépendance économique. En plus de recevoir le prix de 100 000 $, la Fondation Vilcek a également publié une biographie vidéo sur Kidjo, intitulée "Le pouvoir de la musique nous dépasse", disponible sur le site Web de la fondation. Cette publication souligne l'impact qu'Angélique Kidjo a eu non seulement sur la musique, mais également sur la vie des femmes et des filles en Afrique.

Le prix Vilcek de musique est un prix prestigieux qui vise à sensibiliser davantage à l'importance de l'immigration pour la vie intellectuelle et culturelle aux États-Unis. Cette année, la fondation a également décerné un autre prix de musique au compositeur et interprète chinois Du Yun. De plus, trois petits prix de 50 000 $, les prix Vilcek pour la promesse créative en musique, ont été décernés à de jeunes musiciens immigrants pour leur travail qui représente une contribution importante à leur genre. Les récipiendaires de ces prix sont Arooj Aftab, Juan Pablo Contreras et Ruby Ibarra.

Le prix Vilcek de musique 2023 décerné à Angélique Kidjo est une reconnaissance méritée de sa carrière exceptionnelle et de son leadership créatif dans l'introduction de la musique africaine sur la scène mondiale. Son travail en tant que défenseure des femmes et des filles en Afrique et son engagement en faveur de l'accès à l'éducation, à l'emploi et à l'indépendance économique font d'elle une figure inspirante pour les générations à venir.