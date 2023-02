Au lendemain de l’incendie qui a fait ravage le 17 février dernier dans la commune de Sô Ava, une importante délégation de la Croix Rouge du Bénin était en déplacement vers les sinistrés afin de leur porter une main forte. 92 ménages de Ahomey Lopkpo ont reçu la visite des secouristes de la Croix Rouge béninoise au lendemain de leur mésaventure. L’objectif de cette descente était d’offrir à ceux-ci quelques articles de premières nécessités et tirer sur la sonnette d’alarme de toutes les classes sociales afin qu’un geste soit fait à l’endroit de ces sinistrés.

Étaient de la partie, le Maire de ladite commune, des conseillers communaux et des responsables à divers niveaux. Entre autres articles, les populations ont bénéficié de : des kits de cuisine (casseroles, assiettes, gobelets, couteaux, cuillères, etc.), des seaux à couvercle, des jerricanes d’une contenance de 20L, des pains de savon avec Savonnières, des couvertures et des moustiquaires.

Après visite faite des biens consumés, un point des besoins est fait et laissé à l’appréciation des hôtes de Ahomey Lokpo. L’urgence, c’est la construction d’abris temporaires, la dotation en vivres et un moyen de subsistance car la prévention de la saison pluvieuse est à prendre en compte. L’autre point de soulagement aux sinistrés est l’ouverture qui sera faite aux personnes épris d’esprit social et humanitaire qui sera faite.