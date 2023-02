Face à la récurrence des fusillades mortelles aux États-Unis, l’actuel patron de la Maison-Blanche a une fois de plus lancé un appel à l’endroit des républicains. Ce mardi, alors qu’il était au Congrès, il a demandé à la formation politique opposée à ses actions d’agir contre « l’épidémie » de violence par arme à feu qui sévit dans le pays. Cet appel intervient après le meurtre de trois étudiants sur un campus du Michigan suite à une fusillade mortelle qui a également blessé cinq autres personnes ce lundi.

Le président américain avait déjà multiplié des communiqués suite à cette situation. « Trop de communautés américaines ont été anéanties par la violence par arme à feu », avait-il lancé. « J’ai agi pour combattre cette épidémie en Amérique, notamment par un nombre historique de décrets et la première loi de sécurité sur les armes à feu en 30 ans (…) Mais nous devons faire plus », poursuit-il. Pour le président américain, « tous les Américains devraient s’exclamer assez et exiger du Congrès qu’il agisse ».

Suspect de 43 ans...

Rappelons que par le biais d’une conférence de presse, les autorités de la région ont donné plus d’éclairages sur les circonstances de décès des trois étudiants. Selon Chris Rozman, un des chefs de la police de cette université du Michigan, toutes les victimes étaient des étudiants. Le suspect est âgé de 43 ans et s’appelle Anthony McRae. Il n’aurait « aucune affiliation avec l’université, ni un étudiant, ni un employé de la faculté, aujourd’hui ou par le passé ».