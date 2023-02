Ce vendredi matin, la Russie a lancé une "attaque massive" en Ukraine à en croire les autorités de Kiev alors que l'offensive lancée par la Russie se poursuit près de douze mois après son démarrage et que le numéro ukrainien Volodymyr Zelensky a multiplié les rencontres ces dernières heures avec des dirigeants européens. Rencontres au cours desquelles le président Zelensky a demandé clairement aux dirigeants qu'il a rencontré plus de moyens militaires pour faire face aux forces armées russes.

L'armée russe a lancé une "attaque massive" ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé selon des médias internationaux les forces nationales du pays de Volodymyr Zelensky. Selon des médias internationaux qui citent un communiqué de l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a tiré «jusqu’à 35 missiles guidés antiaériens S-300 sur les régions de Kharkiv et Zaporijjia», utilisé «sept drones Shahed» et tiré «six missiles de croisière Kalibr». «L’ennemi a frappé les villes et les infrastructures essentielles de l’Ukraine», annonce l'armée ukrainienne dans un communiqué rapportée par les médias internationaux.

Il y a quelques jours, le renseignement ukrainien annonçait que la Russie préparait un assaut sous « dix jours » comme nous l'avons rapporté dans un de nos précédents articles. Selon le Financial Times qui citait un conseiller militaire ukrainien qui s'appuyait "sur des renseignements très solides" pour faire des déclarations, la Russie devrait lancer un assaut sous "dix jours". Pour lui, ce serait des unités d'élite qui vont constituer l'avant-garde du prochain assaut. "Ce sont des brigades motorisées dignes de ce nom même si elles n'ont plus les mêmes capacités qu'au début de la guerre. Ils ont renforcé leurs unités de marine et de parachutistes. Ce ne sont pas des chauffeurs de bus ou des instituteurs", a-t-il affirmé.