Près de douze mois après le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, certaines personnalités craignent une escalade dans les prochains jours alors que l'anniversaire du démarrage de l'offensive approche à grands pas. Ce lundi, le Financial Times qui a cité un conseiller militaire ukrainien a annoncé la probable date à laquelle la Russie pourrait lancer un nouvel assaut en Ukraine pour sans aucun doute tenter de gagner des territoires. La publication du Financial Times intervient quelques jours après qu'un responsable ukrainien ait annoncé que « la Russie se prépare à une escalade maximale ».

Les informations sur un probable assaut de la Russie en Ukraine sont persistantes. Quelques jours après la publication d'un précédent article sur votre site qui évoquait les propos d'Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l'Ukraine, le Financial Times remet en couche en précisant maintenant la probable date du lancement de l'assaut. Selon le média qui cite un conseiller militaire ukrainien qui s'appuie "sur des renseignements très solides" pour faire des déclarations, la Russie va lancer un assaut sous "dix jours".

Le responsable est allé jusqu'à dire ce qu'ils devraient faire. "S'ils sont intelligents, ils concentreront leurs forces en un seul endroit circonscrit", a affirmé l'officiel ukrainien au Financial Times qui appelle à prendre très au "sérieux" cette menace. Pour lui, ce serait des unités d'élite qui vont constituer l'avant-garde du prochain assaut. "Ce sont des brigades motorisées dignes de ce nom même si elles n'ont plus les mêmes capacités qu'au début de la guerre. Ils ont renforcé leurs unités de marine et de parachutistes. Ce ne sont pas des chauffeurs de bus ou des instituteurs", a-t-il affirmé.