Avec le déclenchement de la crise russo-ukrainienne, les plus grandes puissances du monde se sont lancées dans une course intense à l'armement. Ces pays ont dans leur grande majorité augmentée de manière drastique le budget alloué au secteur de la défense. La Russie et l'Ukraine cristallisent actuellement les attentions, mais au niveau de l'Asie, on note l'apparition de foyers de tension. La Corée du Nord et ses différentes provocations envers son voisin sud-coréen. La Chine qui est de plus en plus menaçante à l'endroit de Taïwan.

C'est dans ce contexte qu'Austin Lloyd, le secrétaire d’État à la défense américaine, a effectué un déplacement aux Philippines pour négocier l'installation de quatre bases militaires US dans le pays. Les autorités philippines ont approuvé la démarche des Américains en donnant leur accord pour l'implémentation desdites bases, ce qui n'a pas été du goût de la Chine. Il faut noter que la tension est actuellement vive entre les Philippines et la Chine en mer de Chine méridionale où les deux pays se disputent un territoire. Pékin voit l'accord entre les USA et les Philippines comme une menace qui pourrait déstabiliser la région.

L'ambassade chinoise aux Philippines a indiqué que la visite d'Austin Lloyd est inopportune. L'empire du milieu estime que les Américains font tout pour saper les efforts de paix et de coopération saine entre Manille et Pékin"Les États-Unis, par intérêt personnel et par état d'esprit continuent d'intensifier leur dispositif militaire dans cette région. Ses actions augmentent les tensions régionales et sapent la paix et la stabilité dans la région" a notifié l'ambassade de Chine qui appelle les autorités philippines à rester vigilantes pour ne pas tomber dans le piège des États-Unis. Sur les quatre futures bases, les américains pourront construire différentes installations et stocke divers armements.