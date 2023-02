Dans le cadre de la réforme de la dématérialisation de l'administration publique et dans la poursuite du développement du numérique au Bénin, quatre nouveaux services du ministère de l’industrie et du commerce sont disponibles sur le portail national des E-services. L'autorisation d’installation industrielle ; l’agrément d’importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers et de leurs dérivés ; l’autorisation de renouvellement de succursale et l'attestation tenant lieu de carte d’importateur peuvent être obtenus en ligne.

La mise à disponibilité de ces quatre nouveaux services sur le portail national des E-services a été possible grâce au ministère de l’Industrie et du commerce, avec l’appui du ministère du Numérique et de la digitalisation, et celui de l’Agence des systèmes d’information et du numérique (Asin). Toute personne dans le besoin de ces services peut faire sa demande en ligne sur le portail national des E-services.

La demande de l'autorisation d’installation industrielle au Bénin peut se faire en ligne ici(cliquez ici) ;

L'agrément d’Importation, de Stockage et de Distribution des Produits Pétroliers et de leurs dérivés via ce lien(cliquez ici) ;

L'autorisation de Renouvellement de Succursale au Bénin à partir de ce lien(cliquez ici).

Quant à l’attestation tenant Lieu de Carte d’importateur au Bénin, les demandes peuvent se faire par ici(cliquez ici).