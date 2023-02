Après l'accident tragique survenu le 29 janvier 2023 impliquant un autocar de la société Baobab Express à Dassa-Zoumè, la société a tenu à communiquer à ses clients, aux autorités et aux populations certaines informations importantes. La Société profite également de l'occasion pour annoncer des mesures qui seront mises en place pour tenter de sensibiliser les voyageurs sur les gestes à adopter en cas d'incident. Lire ci-dessous le communiqué.

Communiqué de Presse

Tenant compte de l'évolution de la situation suite à l'accident intervenu le dimanche 29 janvier 2023 impliquant un de ses autocars à hauteur de Dassa-Zoumè d'une part, dans un souci de transparence envers les autorités chargées de l'enquête mais également de ses clients et pour répondre au droit à l'information des populations d'autre part, la société Baobab Express informe de ce que :

le nombre de personnes à bord du bus était rigoureusement de 41 individus (chauffeur et convoyeuse compris). Un enfant à bord qui voyageait avec le même ticket que sa mère n'avait malheureusement pas été comptabilisé dans le précédent communiqué. La société Baobab Express s'en excuse. Les enregistrements de vidéosurveillance récupérés lors de l'embarquement à la gare de Parakou ainsi que le manifeste mis à disposition des enquêteurs peuvent le confirmer ;

son véhicule mis en cause est un autocar neuf de marque Volvo/Marcopolo immatriculé et mis en service dans l'entreprise depuis septembre 2018, disposant de son réservoir à gasoil à l'arrière et de 53 places assises pour passagers. Il est à jour de sa visite technique au CNSR à la date du 13 septembre 2022. De son assurance, et a bénéficié d'un entretien régulier préventif le 16 janvier 2023 chez le partenaire SMT à Cotonou. Les 2 pneus avant ont été remplacés par des neufs le 20 décembre 2022, avec moins de 19.000 km parcourus au jour de l'accident. Comme pour chaque départ un contrôle technique a été fait au garage de la société Baobab Express avant le démarrage ;

le bus a marqué un arrêt de quelques minutes à Savè aux alentours de 15 heures pour permettre aux passagers de se détendre et a repris la route en direction de Cotonou sans prendre aucun nouveau passager à bord;

aucun produit inflammable de type essence, gasoil, charbon, alcool etc. comme l'exige notre règlement n'a été embarqué à bord de l'autocar ;

en cas d'incident à bord de l'autocar, les portes peuvent être ouvertes soit depuis la cabine du chauffeur, soit par les passagers par pression depuis l'intérieur du bus (ce qui semble avoir été le cas) sur des boutons d'ouverture express dédiés, ou depuis l'extérieur de l'autocar par des secouristes ou autres témoins en actionnant des boutons prévus à cet effet;

son Directeur Général ainsi que 3 de ses collaborateurs se sont rendus à Dassa-Zoumè dans le but d'apporter le concours de la société à l'enquête et sont gardés à vue au commissariat de Dassa-Zoumè pour les nécessités d'enquête depuis le mardi 31 Janvier 2023;

Depuis 09 ans, notre mission et nos efforts de tous les jours de rendre un service de plus haute sécurité et de qualité, bien apprécié par la population, continuent.

Depuis la survenue du drame, au nombre des actions effectuées par la société Baobab Express on peut citer :

le remboursement déjà effectué des tickets de voyage réservés pour la semaine du 30 janvier au 3 février 2023 ;

un maintien de la communication entre les familles des victimes et la société Baobab Express ;

la collaboration en toute transparence avec les autorités policières, judiciaires et l'assureur avec la transmission à chacun, des documents (manifeste, pièces du véhicule, et de l'entreprise, etc.) et informations nécessaires à l'enquête et la prise en charge des victimes et de leurs proches ;

le personnel de Baobab Express a pris part à une messe d'intention le mercredi 1er février 2023 à l'église Saint François de Sales de Parakou, en mémoire des victimes.

Tirant leçon de ce tragique événement et pour éviter à l'avenir la résurgence de pareilles situations, la société Baobab Express prévoit, s'engage et s'investit déjà dans :

la production multiformat (audio, vidéo) et multilingue (français et langues locales) de guide de sensibilisation sur les gestes utiles et de secours à faire en cas d'incident à bord. à diffuser dans ses gares, durant les voyages et sur tous les canaux de communication utiles;

l'amélioration de son process de gestion client afin de disposer dorénavant pour chaque passager, du contact d'une personne à appeler en cas d'urgence mais aussi de l'identité et du contact des autres passagers pour lesquels un (ou plusieurs tickets) auraient été achetés;

la mise en place d'une sauvegarde externe des données issues des caméras de route, installées dans les autocars de manière à ne pas les perdre lors de la survenance d'un incident:

l'entrée en application au cours du mois de février 2023, d'un logiciel qui permet en temps réel un contrôle du respect de la vitesse, chaque excès étant signalé au chauffeur et au centre de contrôle

la sollicitation d'une prière d'intention à la Mosquée de Zongo non loin de l'hôtel SERO KORA 3 à Parakou prévue le Vendredi 3 février 2023 à partir de 16H et des messes d'intention le Dimanche 5 février 2023 à 10H30, dans les Églises Catholiques Saint-Jean de Cotonou et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomev à 8H30 en mémoire des victimes :

Nous renouvelons nos sincères condoléances et pensées émues à l'endroit des victimes et de leurs familles. Nous remercions les autorités pour l'ensemble des efforts qui sont faits dans la gestion de la situation, et restons disponibles à coopérer jusqu'au terme des enquêtes. Nous témoignons notre profonde gratitude à la Nation tout entière pour l'élan de solidarité toujours en cours. Nous ne ménagerons aucun effort afin que ce drame ne se reproduise plus et pour que nos milliers de passagers en attente de bénéficier de notre expertise reconnue en matière de transport de biens et de personnes puissent être à nouveau satisfaits. Unis dans la douleur nous sommes. Fait à Parakou le 02 février 2023 La Société Baobab Express SA