Les 109 députés élus lors des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 seront installés le dimanche 12 février prochain au Palais des Gouverneurs de Porto- Novo. Selon l’alinéa 2 de l’article 147 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, « les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le 2ème dimanche du mois de février de l’année électorale ». Mais pour respecter l'article 159 dudit Code électoral qui stipule que «les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, sous réserve du bénéfice du délai de trente (30) jours prévu par l'article 166 ci-dessous », le ministre d'Etat Abdoulaye Bio Tchané et son homologue de l'Eau et des Mines, Samou Séidou Adambi ont préféré ne pas siéger à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9ème législature à moins de 48 heures de la cérémonie d’installation des nouveaux élus du peuple .

Les lettres de démission du ministre d'Etat Abdoulaye Bio Tchané et du ministre Samou Séidou Adambi ont été, selon Le Matinal, déposées au secrétariat administratif de l'Assemblée nationale ce vendredi 10 février 2023. Avec la démission de Abdoulaye Bio Tchané et celle de Samou Seidou Adambi, tous élus sur la liste du parti Bloc Républicain, la voie du palais des Gouverneurs de Porto-Novo est désormais ouverte à Assan Seibou et l’actuel premier adjoint au maire de Parakou, Charles Toko, qui sont respectivement les suppléants de Abdoulaye Bio Tchané et Samou Seidou Adambi.

Il faut rappeler lors des résultats provisoires des législatives du dimanche 08 janvier 2023 proclamés par la Commission électorale nationale autonome ( Cena) le mercredi 11 janvier 2023 et définitifs par la Cour constitutionnelle le jeudi 12 janvier 2023, le parti Union progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau) a 53 sièges , le Bloc Républicain a 28 sièges et les Démocrates ont également 28 sièges.