Les députés de la 9ème législature ont été installés le dimanche 12 février 2023 au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo. Tout juste après l'installation de ces députés , les 28 élus du peuple du parti Les Démocrates ont constitué leur groupe parlementaire dénommé " groupe parlementaires Les Démocrates". Dans leur déclaration de constitution du groupe parlementaire, ils ont fait un sévère réquisitoire sur la gestion du pays par le président de la République du Bénin, Patrice Talon.

Reçu le lundi 20 février 2023 dans l'émission "5/7 matin " de la chaîne de la télévision nationale, le président du parti Restaurer La Confiance ( RLC), Iréné Agossa s'est prononcé sur la déclaration de constitution du groupe parlementaire Les Démocrates lue par son président Nourénou Atchadé. Le président du parti RLC a qualifié la déclaration des Démocrates de " discours totalement déphasé". Pour Iréné Agossa, c'est un discours qui est marqué par un " saut d'irresponsabilité politique".

Le président du parti Restaurer La Confiance a expliqué que Les Démocrates ne peuvent pas citer que des choses sans tirer eux-mêmes leurs responsabilités dans les faits. " Vous avez vu un fait qui se produit avec et autour de vous surtout un fait politique où vous n'avez absolument aucune responsabilité dedans" a-t-il déclaré. Iréné Agossa a laissé entendre que Les Démocrates n'ont pas encore compris. C'est pour cela qu'il les a invité donc à dégager "cette fois-ci leurs responsabilités et savoir que ce qui s'est passé en 2019" et en 2021 "où se trouve leur responsabilité pour qu'enfin " nous puissions accepter de participer aux élections et pour pouvoir maintenant tirer les conclusions et faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre et discuter".