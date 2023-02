Le dignitaire du Fä et président de la Confédération nationale des cultes endogènes du Bénin, le Professeur David Koffi Aza a été reçu le samedi 04 février 2023 dans l’émission « Carré politique » de la Web télévision Bi News. Le dignitaire du Fä s’est prononcé sur les causes spirituelles qui ont été à la base du drame du dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè dans le département des Collines. Ce drame qui a enregistré 23 morts et de nombreux blessés. Selon le président de la Confédération nationale des cultes endogènes du Bénin, la première cause selon lui, est la mort par balle d’un fonctionnaire de la police républicaine.

David Koffi Aza a fait savoir que le jour du drame de Dassa-Zoumè, cela faisait un an jour pour jour qu’un commissaire de police a été froidement abattu par des gens d’un certain clan religieux à Monkpa dans la commune de Savalou. Quant à la seconde cause spirituelle, le prêtre du Fâ a précisé que depuis des années , beaucoup de Béninois décèdent dans des conditions déterminées par le Gou notamment sous le coup des balles mais aucun sacrifice n’est fait pour éloigner le mauvais sort de notre pays . Il pointe du doigt à cet effet les militaires tués dans des attaques terroristes dans la zone septentrionale du Bénin. « Quand quelqu’un décède par le fusil, il y a des rituels spécifiques qu’ont fait pour le Gou puis après pour Hêviosso » a-t-il laissé entendre.

Il faut rappeler que le dignitaire du Fâ a indiqué que l’oracle de 2023 avait prédit « qu’il y aura des accidents d’engins roulants » et que les deux ascendants qui ont suivi l’oracle informaient des « événements malheureux qui donneront de l’insomnie au peuple béninois et à ses dirigeants ». Il n’a pas manqué de déclarer que « c’est un agrégat de circonstances qui ont occasionné ce drame » de Dassa-Zoumè .