La justice béninoise a ne veut plus voir un citoyen belge condamné, plusieurs années plus tôt, dans son pays pour des faits de recrutement de djihadistes. Selon les informations de la presse locale, le mis en cause Jean-Louis Denis, alias Denis Le soumis, un belge âgé de 49 ans, a été arrêté à Tourou, près de Parakou dans le nord du Bénin. Il a été présenté hier, vendredi 03 février 2023, au procureur spécial de la CRIET, Mario Mètonou. Le magistrat a ordonné ce même jour, l’expulsion immédiate du belge, qui avait été condamné dans son pays pour « recrutement de djihadistes », en 2016.

Il avait un billet retour

La justice belge lui avait reproché d’avoir envoyé de jeunes musulmans pour combattre auprès des djihadistes en Syrie. Notons que Jean-Louis Denis était entré sur le territoire béninois avec la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Cependant, il avait un billet retour de cette dernière, qui n’effectuait pas de rotation hier vendredi. Une situation qui ne pose visiblement pas un énorme problème. En effet, une source proche du dossier avait fait savoir que le belge quittera le Bénin « le plus tôt possible ». Notons que l’expulsion de Jean-Louis Denis intervient dans un contexte où le Bénin est victime d’attaques terroristes.

L’année dernière, ces attaques ont fait deux morts dans le rang de l’armée béninoise. Le mardi 05 juillet 2022, deux soldats de l’armée avaient été tués par des djihadistes dans le parc touristique W, située dans la zone septentrionale du pays. Leurs corps avaient été découverts par d’autres soldats. D’après la presse béninoise, les deux militaires effectuaient une ronde à moto, dans la zone, le jour précédent. Depuis leur départ, ils ne sont plus jamais revenus dans leur base. Par ailleurs, les assaillants se sont enfuis avec leurs armes ainsi que leurs munitions.