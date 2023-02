La Télévision numérique terrestre (TNT) sera lancée le vendredi 17 février 2023. Elle est fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. La TNT va démarrer avec 16 chaînes dont 5 chaînes publiques, 8 chaînes privées et 3 chaînes étrangères. Ces 16 chaînes sont l’ORTB, BB 24, ADO TV, A+, HEMICYCLE TV (chaînes publiques), GOLFE TV, CANAL3 BENIN, E-TELE, ÉDEN TV, TV CARREFOUR, IMANLE AFRICA TV, CANAL 2 STAR (ex LC2), AGRI TV (chaînes privées) et TV5, TIVI5 et FRANCE 24 (chaînes étrangères).

Lors de la présentation de l’agenda numérique de l’année 2023, il y a quelques jours, deux réformes majeures ont été annoncées par la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU. Il s’agit de la mutualisation des travaux de construction d’infrastructures passives et de l’insertion de la formation aux compétences numériques minimales dans les cursus de formation classiques et de certification. Aussi, il faut préciser qu'en 2023, la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Intelligence et des Mégadonnées (SNIAM) sera lancée, ainsi que la poursuite de nombreux chantiers.

Parmi ces nombreux chantiers, on peut citer le déploiement des salles numériques et des e-services, le cadre règlementaire notamment le code du numérique, la loi sur la radiodiffusion numérique, la protection des données, l’extension des sites mobiles et la phase pilote de la 5G. En revanche, pour l’année 2023 dans le secteur du numérique au Bénin, des chantiers prioritaires sont prévus par les autorités béninoises. Ces chantiers prioritaires sont notamment l’extension de la couverture mobile dans les zones rurales et la mise en place de points numériques communautaires dans les communes éligibles qui n’en sont pas encore pourvues, l’élaboration et le développement de nouveaux curricula de formation pour l’enrichissement de l’offre de formation de l’école des métiers du numérique.

Il faut également énumérer dans ces chantiers prioritaires, le développement et la promotion d’applications d’intelligence artificielle et de gestion des données utiles aux programmes nationaux, la poursuite de la mise en œuvre du Smart Gouv à travers la sécurisation et le renforcement la généralisation de la gestion électronique des courriers et des documents, la mise en œuvre des activités relatives à la transformation numérique des collectivités locales, l’accélération de la modernisation de l’ORTB et l’opérationnalisation de la nouvelle agence nationale des technologies de l'information et de la communication.