Du 19 au 28 février 1990 , le Bénin a organisé la Conférence nationale des forces vives de la Nation . A l'occasion du 33ème anniversaire de cette historique Conférence nationale , le Cercle des amis et parents de Mathieu Kérékou ( CAP-MK),dans une déclaration rendue publique le 19 février 2023 à Natitingou, informe le peuple béninois que depuis sa création, il a adopté parmi ses actes fondamentaux, le Calendrier Mathieu Kérékou pour la Capitalisation des Acquis de la Construction de notre pays, dont le mois de février de chaque année est réservé à la commémoration et la valorisation du Consensus et de la Réconciliation nationale.

Le CAP-MK a laissé entendre que la période du 19 au 28 février 2023 sera consacrée par des réflexions et actes qui ont pour but de consolider les "fondations du pays " par la promotion et la valorisation des "Modèles du Consensus et de la réconciliation". Ces modèles du Consensus et de la réconciliation ont été le cheval de bataille du Feu Général Mathieu Kérékou durant toute sa vie sur terre. A chaque fois que Feu Général Mathieu Kérékou en a l'occasion , il ne cesse de prôner l'"unité nationale".



Selon le Cercle des amis et parents de Mathieu Kérékou , à travers cette commémoration, il veut poursuivre l'institutionnalisation des acquis qui fondent en particulier le "Modèle politique de gestion des crises" adapté à la spécificité du Bénin, en cette période de crises politiques déclenchées depuis 2005 à l'expiration du "Consensus" de 1990. Pour le CAP-MK, il s'agira pour l'actualité, de remettre en cause les réflexions erronées concernant les vrais acquis de l'expérience de la Conférence Nationale de février 1990.



Le CAP-MK a fait savoir que le nouveau système politique notamment celui du "Renouveau Démocratique" et ses références comme la Constitution du 11 décembre 1990, sont à tort considérés par les uns comme des acquis inchangeables, tandis que pour d'autres la nécessité de les changer peut se faire sans capitaliser l'essentiel de la Conférence Nationale de février 1990, réduit à tort à une partie des contenus des adoptés.



Les résultats de plus de 15 années de travaux de recherche réalisés depuis 2005 sur les crises politiques au Bénin, 'à partir de la décolonisation, ont établi, selon le CAP-MK, que, "chaque génération adoptera des bases politiques adaptés aux défis du moment, mais que la nature crisogène de nos pays hétéroclites hérités des processus esclavagistes et coloniaux, devraient capitaliser les acquis de modèles qui définissent les modalités et modes de gestion de crises réussie et durable".

Les propositions du CAP-MK

En ce mois de commémoration du " Consensus et de la Réconciliation", le "Modèle du Consensus" est proposé par le CAP-MK à tout le peuple béninois pour "être adopté comme principal acquis durable de la Conférence nationale de février 1990". Le Cercle des amis et parents de Mathieu Kérékou propose également que des "réflexions soient menées avec toutes les sensibilités politiques et tout le peuple béninois, afin de trouver les voies et moyens pour sortir du système politique sous-jacent des crises politiques depuis 2005 et qui est caractérisé par l' Unilatéralisme et l' Exclusivisme que chaque sensibilité politique a malheureusement manifesté dans ses positions et propositions face aux changements qui s'imposent à notre génération dans les fondements et bases de gestion politiques du pays".



Le CAP-MK n' a pas manqué de souhaiter l' institutionnalisation du modèle du Consensus expérimenté avec succès par Feu Général Mathieu Kérékou dans les années 1970 et 1990 pour venir à bout des crises de "Gouvernabilité". L' objectif fixé par ce cercle est de mener une vaste sensibilisation sur la proposition du MODÈLE DU CONSENSUS et de recenser les ALTERNATIVES retenues par toutes les sensibilités pour l'opérationnalisation très prochaine du modèle en vue d'une sortie de crise politique au Bénin.