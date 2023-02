À travers un communiqué en date du 02 février 2023, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire porte à la connaissance des Aspirants au Métier d'Enseignant admis dans la base de compétences issue du test de reconstitution du 15 octobre 2022 et non encore déployés qu'une liste d'inscription en ligne est ouverte à leur intention.

Du jeudi 2 au lundi 06 février 2023 à 17h00, une liste d'inscription en ligne est ouverte pour permettre aux Aspirants au Métier d'Enseignant admis au test mais non déployés de s'inscrire s'ils désirent officier dans une École Primaire Publique des départements de l'Alibori, de l'Atacora, du Borgou et de la Donga. « Les postulants indiqueront dans le formulaire d'inscription trois Circonscriptions Scolaires par ordre de préférence. Le déploiement de chaque Aspirant se fera sur la base de ses préférences et de son diplôme ainsi que par ordre de mérite dans la base de compétences. Le lien d'accès formulaire d'inscription est au https://emp.educmaster.bj ».

Dans ce communiqué, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire a notifié que seuls les Aspirants au Métier d'Enseignant qui sont immédiatement disponibles sont concernés par le présent communiqué et que les postulants retenus devront signer un engagement pour servir dans leur circonscription scolaire de déploiement sans demander de mutation pendant au moins trois ans au risque de perdre leur poste.