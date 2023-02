Le dimanche 12 février prochain, une nouvelle législature devrait s’installer au Bénin. Fortement attendue, elle devrait faire oublier à maints Béninois les tristes souvenirs de la mandature précédente et restaurer le pluralisme politique qui a tant manqué à notre système partisan depuis 2019. Les dernières élections législatives ont, en dépit du faible taux de participation qu’elles ont connu, permis de donner une nouvelle vie à la démocratie béninoise.

Inclusives comme l’ont souhaité une frange de la population et des partenaires au développement, elles ont permis le retour au parlement de l’opposition à travers le parti Les Démocrates. Ce retour permet de croire à une animation parlementaire de taille qui permet à la représentation nationale de ne plus paraître comme une simple caisse de résonance du pouvoir exécutif. Cet espoir devrait être traduit dans les actes à travers le nouveau bureau du parlement qui doit refléter la configuration politique de cet hémicycle.

Ainsi donc, sur les sept postes à pouvoir, au moins un devrait revenir à cette minorité parlementaire incarnée désormais par le parti Les Démocrates. En plus donc de la présence à l’hémicycle, l’opposition devrait se retrouver dans le bureau du parlement et si possible à la tête d’une des cinq commissions techniques. Une fois le problème de présence effective de l’opposition au parlement et dans ses organes dirigeants, cette institution ...Lire la suite dans le journal PDF