L' Institut des artisans de justice et de paix ( IAJP) a organisé le jeudi 16 février 2023 au centre " Le Chant d'Oiseau" de Cotonou un débat contradictoire dont le thème est intitulé : " Prévention des crises en contexte post électoral : Responsabilité des organisations de la société civile et des politique". L' un des panélistes , Dr Jacques Codjo , actuel Secrétaire général adjoint du ministère de la justice et de la législation, intervenant dans ce débat contradictoire en tant que membre du parti Union progressiste Le Renouveau ( UP Le Renouveau ) , a révélé que " les élections du 8 janvier 2023 ont coûté à la caisse, au budget national 10 milliards de nos francs".

Le militant de l' UP Le Renouveau a précisé qu'"aucun partenaire n’a mis un franc" dans les élections . Pour lui , c'est ça également une preuve de souveraineté. Selon le Secrétaire général adjoint du ministère de la justice et de la législation, "avant lorsqu' on voulait faire des élections, on allait s’agenouiller devant les partenaires techniques et financiers qui contribuaient à notre budget des élections". Avec cette déclaration du Dr Jacques Codjo , les Béninois sont désormais édifiés du montant réel qui a servi à organiser les législatives du dimanche 08 janvier 2023.

Il faut signaler qu'aux termes de ces élections législatives du dimanche 8 janvier dernier, le parti UP Le Renouveau a obtenu 53 sièges, le Bloc Républicain 28 sièges et les Démocrates également 28 sièges. Tous les députés de ces trois ( 03) partis représentés au parlement béninois ont été installés le dimanche 12 février 2023. Les 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale de la 9ème législature ont été déjà élus ainsi que les présidents des 5 Commissions permanentes.