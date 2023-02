Dans la matinée de ce samedi 11 février 2023, un accident de circulation est survenu dans la commune d'Abomey-Calavi à hauteur du carrefour Ayitchédji. Le bilan fait état d'un blessé et des dégâts matériels. Un conducteur de voiture roulant à vive allure est à la base de cet accident. Un conducteur de voiture qui était au volant dans un état d'ivresse a occasionné un accident de circulation ce samedi 11 février 2023 au carrefour Ayitchédji dans la commune d'Abomey-Calavi.

Ce conducteur de voiture qui était en excès de vitesse a fait un tonneau. Dans sa chute, il a percuté un conducteur de taxi-moto qui transportait un client. Après le choc, le client s'est retrouvé blessé. Les éléments de la police républicaine sont intervenus pour faire le constat d'usage. Également, les soldats du feu ont marqué leur présence sur les lieux de cet accident de circulation.

Le client blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital. Le conducteur du taxi-moto ne présente pas de blessure. Le conducteur de la voiture non plus. Cependant, la moto et la voiture ont été endommagées. Alors, ces deux matériels roulants ont été transportés au commissariat de la commune d'Abomey-Calavi par un véhicule de dépannage.