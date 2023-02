Les propos du président américain Joe Biden sur un gouverneur noir ont suscité la polémique. Il s’agit en effet de Wes Moore, premier gouverneur noir de l’État du Maryland, qui a été appelé « garçon » par le locataire de la Maison Blanche. Le numéro un américain a utilisé cette appellation lors d’un discours, hier mercredi 15 février 2023. Devant une foule de travailleurs syndiqués IBEW dans la ville de Lanham, Joe Biden a déclaré : « Vous avez un sacré nouveau gouverneur à Wes Moore, je vous le dis », tout en ajoutant qu’il est : « la vraie affaire, et le garçon avait l'air de pouvoir encore jouer. Il a des armes sur lui ».

Il avait autrefois utilisé ce terme

Notons que le terme « garçon » est considéré comme péjoratif notamment, lorsqu’il est utilisé pour désigner une personne noire. Il faut souligner que Joe Biden avait autrefois fait la une des journaux pour cette même appellation. L’utilisation de ce mot, par le président américain, avait été dénoncée par le sénateur Cory Booker au cours de la campagne électorale de 2019. « J'étais dans un caucus avec James O. Eastland », avait déclaré Joe Biden, qui avait ajouté : « il ne m'a jamais appelé 'garçon', il m'a toujours appelé 'fils' ».

Dans un communiqué, le sénateur Cory Booker avait réagi en déclarant : « Vous ne plaisantez pas en appelant les hommes noirs " garçons " ». « Nous faisons des erreurs. Nous marchons parfois sur des problèmes dont nous ne sommes peut-être pas conscients », avait par la suite estimé le sénateur démocrate. « Je ne pense pas que le vice-président devrait avoir besoin de cette leçon, mais c'était un moment pour lui de guérir et d'être utile – en particulier le moment où il cherche à rassembler ce parti et à nous guider dans ce qui est le plus important. L’élection de notre vie »avait-il ajouté.