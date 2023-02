Le Gouvernement de la République du Bénin a pris une décision importante pour réglementer le bruit dans le pays, à travers le Décret N°2022-301 du 25 mai 2022. Cette mesure gouvernementale vise à rendre plus harmonieuse le vivre ensemble au Bénin en limitant le niveau de bruit émis par les moyens actuels d'appel à la prière (Adhane) ainsi que par d'autres activités utilisant des haut-parleurs dont le son dépasse le cadre de l'activité.

Il est important de noter que cette mesure touche également les lieux de culte, notamment les mosquées. L'Union Islamique du Bénin, dans son communiqué, rappelle à toutes fins utiles les volumes de sons autorisés: la limitation du niveau de bruit à l'intérieur est fixée à 70 décibels, 70 décibels de 06h00 à 13h00 et 15 h00 à 22h00 (c'est-à-dire pour les appels aux prières de Ansr, Magrib et Ichai) et 50 décibels de 13h00 à 15h00 et de 22 h à 06h00 (c'est à dire pour les appels aux prières de Soubh et Zouhr). Cette limitation peut être facilitée par l'utilisation de deux types de haut-parleur, l'un interne et l'autre externe. Ainsi, les haut-parleurs internes peuvent être utilisés pour la sonorisation de toutes les autres activités qui se déroulent dans les lieux de culte, telles que la célébration de la salat, la tenue des séances de prêches, les invocations diverses, la lecture du Saint Coran, etc selon l'Union islamique du Bénin.

Elle invite tous les Imams et toutes les Autorités musulmanes concernées à tous les niveaux, sur toute l'étendue du territoire national, à l'observance de la teneur de cette mesure gouvernementale, afin de démontrer la bonne citoyenneté et le respect de l'ordre public.

L'Union Islamique du Bénin tient également à informer les fidèles musulmans que les gouvernants se basent sur le principe de la laïcité de l'Etat, pour lequel les préceptes invitent au respect des droits du voisin, du bon voisinage, et à une cohabitation pacifique dans le respect des droits religieux réciproques.

Il est donc crucial pour toutes les communautés religieuses, en particulier les fidèles musulmans, de faire preuve de compréhension et de s'armer de patience pour cette mesure. L'Union Islamique du Bénin encourage les fidèles à multiplier les invocations dirigées uniquement vers le Très Haut, Seul Digne d'adoration, pour attirer Ses faveurs sur notre pays et son peuple, en vue du règne continue de la paix et du bonheur sur notre sol.