Du 19 février au 11 mars 2023, l’Egypte accueillera la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CanU20). Le Bénin sera présent à cette compétition à travers les Ecureuils juniors. Ils évoluent dans le groupe C en compagnie de la Tunisie, de la Zambie et de la Gambie. Les poulains de l’entraineur Mathias Déguénon entreront en compétition le 21 février prochain face aux Chipolopolos de la Zambie. Pour leur seconde rencontre, ils affronteront le 24 février 2023 les Aigles de Carthage de la Tunisie et le 27 février 2023 les Scorpions de la Gambie.

Programme de la phase de groupe

Dimanche 19 Février 2023

15:00 Égypte # Mozambique

18:00 Sénégal # Nigeria U20

Lundi 20 Février 2023

15:00 Ouganda #République Centrafricaine

18:00 Soudan du Sud # Congo

Mardi 21 Février 2023

15:00 Gambie # Tunisie

18:00 Bénin # Zambie

Mercredi 22 Février 2023

15:00 Mozambique #Sénégal

18:00 Nigéria # Egypte

Jeudi 23 Février 2023

15:00 République Centrafricaine # Soudan du Sud

18:00 Congo# Ouganda

Vendredi 24 Février 2023

15:00 Tunisie # Bénin

18:00 Zambie # Gambie

Samedi 25 Février 2023

18:00 Égypte #Sénégal

18:00 Mozambique# Nigeria

Dimanche 26 Février 2023

18:00 République Centrafricaine # Congo

18:00 Ouganda # Soudan du Sud

Lundi 27 Février 2023

18:00 Gambie # Bénin

18:00 Tunisie # Zambie