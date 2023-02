L'association Bénin fighting championship (BFC) a organisé ce samedi 25 février 2023 à Canal Olympia de Cotonou, et ce, en partenariat avec Canal+, la 8e édition du Championnat international de Mixed martial arts (Mma). Dix combats de belle facture ont été disputés par les combattants venus du Bénin, de la Côte- d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Nigéria et de la République démocratique du Congo (RDC).

Le combat vedette de la soirée qui a opposé le Béninois Ishola Olatoundé tenant du titre au Congolais Jerry Kambata, a tourné à l'avantage du représentant de la RDC. Jerry Kambata a battu au premier round le Béninois Ishola Olatoundé par soumission. Le Béninois perd ainsi son titre. Le vainqueur de la 8ème édition de Bénin Fighting Championship, Jerry Kambata a déclaré qu'il s'attendait à gagner le combat face au Béninois. La force de son succès, c'est l'entraînement. "Je suis prêt à mettre mon titre en jeu même maintenant", a-t-il lâché. Concernant le niveau du MMA au Bénin, il a fait savoir qu'il y a de très bons boxeurs qui travaillent bien pour le rayonnement de cette discipline.

Les raisons de la contreperformance des Béninois

Le président de l'association Bénin Fighting Championaship, Ouanilo Médégan Fagla est très satisfait du déroulement de la compétition dans le sens où il ne s'attendait pas à des combats explosifs. Pour lui, c'est une soirée sans aucune décision, c'est-à-dire que tous les combats sont allés, soit à la finition, soit au K.O. C'est ce qui montre selon lui, qu'on est dans un niveau de quintessence qui est quasi impressionnante et que ce ne sont que de bonnes perspectives. Concernant les performances des Béninois, le président Ouanilo Médégan Fagla pense que c'est peu par rapport à leur attente. Pour lui, il ne voit pas de défaite mais il voit beaucoup de leçons à tirer. Il a laissé entendre que le MMA est un sport où il y a beaucoup de disciplines et que la contreperformance des Béninois est liée aux conditions socio-économiques des athlètes qui n'arrivent pas forcément à se mettre dans les conditions qui encadrent cette discipline.

Le président de l'association Bénin Fighting Championaship pense donc que ce sont des leçons, des preuves pour tous ceux qui peuvent les accompagner et les aider à créer les meilleures conditions d'apprentissage pour les combattants béninois. La perte de la ceinture du Béninois Ishola Olatoundé est une douleur personnelle mais encore une fois, il ne voit que des perspectives. Il a promis aux Béninois qu'ils vont reprendre cette ceinture. Pour lui, cela ne fait que pimenter le jeu et c'est la beauté de leur art.

Ouanilo Médégan Fagla a par ailleurs, remercié Canal+ pour son accompagnement et sa confiance renouvelée. Il a tenu à préciser que ce n'est pas la première fois que Canal+ les accompagne. C'est pourquoi, qu’il a exhorté les responsables de cette structure à leur faire toujours confiance. Egalement, il rêve que le BFC soit diffusé en live sur Canal+ l'année prochaine pour vraiment faire découvrir et révéler le Bénin encore un peu plus sur le monde.

Les sports de combat à l'honneur sur Canal+

La responsable Communication de Canal+ Bénin, Barnes Pemen Vidjannagni, a de son côté, déclaré que Canal+ est engagé pour le développement du sport principalement. Il a accompagné Bénin Fighting championaship qui a eu lieu ce samedi 25 février 2023 parce que tout simplement, « le sport, c'est dans l'Adn de Canal+ ». La responsable Communication de Canal + Bénin a déclaré que les chaînes Canal+ Sport sont des vitrines de divertissement qui mettent en avant, une variété de disciplines telles que le football, le basketball, la Formule1, les sports de combat. Elle a précisé que le développement des sports de combat est visible à travers les émissions sportives telles que K.O disponible sur Canal+ Sport et sur laquelle des experts décryptent les techniques, la force mentale et même les compétences de multiples pratiquants.

Barnes Pemen Vidjannagni a révélé que les sports de combat sur leurs chaînes sportives, c’est plus de 300 heures de direct, 42 shows UFC par an, 10 shows EFC par an et 42 émissions K.O. Aujourd’hui, le BFC selon elle, est une opportunité d’accélération de développement du MMA au Benin et même en Afrique grâce aux combats organisés suivant les normes internationales de sécurité tout en assurant le transfert de compétences entre promoteurs de clubs, anciens combattants et les jeunes talents du club Hevioxo et de leurs clubs partenaires ou concurrents. C'est pour cela que Canal+ Benin est engagé à élargir le spectre des disciplines sportives connues et pratiquées au Benin à travers ses accompagnements intellectuels et matériels aux associations et fédérations sportives.

Encadré

Résultats des combats

1er combat

Mickael Hossou du Bénin bat Douhadji Ekué du Togo par KO technique

2ème combat

Mémon Koné de la Côte d'Ivoire bat Djamal Dine Agbokou du Bénin par K.O

3ème combat

Kouamé Koné de la Côte d'Ivoire bat Songe Holonou du Bénin par K.O technique

4ème combat

Wéliké Awassiou du Togo bat Aimé Amoussou du Bénin par K.O technique

5ème combat

Aaron Ogouniyi du Bénin bat Abdul Razac Sankara de la Côte d'Ivoire par soumission

6ème combat

John Kénédy du Bénin bat Samuel Ogedengbe du Nigeria par K.O technique

7ème combat

Jean Jacques Lubaya de la RDC bat Christiophe SALAGA du Bénin par K.O technique

8ème combat

Mouhamed Ba du Sénégal bat David Eléké du Bénin par K.O technique

9ème combat

Victor Dooga du Nigeria bat Gildas Adanhou du Bénin par soumission

10 ème combat

Jerry Kambata de la RDC bat Isohola Olatoundé du Bénin par soumission