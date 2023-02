Face à la forte présence du groupe de paramilitaires russes Wagner en Centrafrique, les États-Unis ont fait une proposition à Bangui. Selon les informations rapportées par le tabloïd français Le Monde, l’administration Biden voudrait soutenir davantage la Centrafrique. Mais en retour, elle exige le départ des Russes du pays. La proposition aurait été formulée sous forme d’un mémorandum transmis par les Américains au président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra. L’homme fort de Bangui aurait reçu le document à la faveur du sommet Etats-Unis-Afrique, qui s’est tenu à Washington du 13 au 15 décembre.

L’administration donne un délai de 12 mois au président centrafricain pour prendre ses distances de la société russe. Washington voudrait en retour assurer à la Centrafrique la formation de son armée et l’augmentation de l’aide humanitaire. En janvier, les États-Unis, par le biais de son Trésor américain, a ajouté plusieurs noms à sa liste des personnalités et d’entités sous sanctions financières. Depuis plusieurs années, le groupe de paramilitaires russes Wagner fait parler de lui dans ce pays. Ils seraient assez impliqués dans plusieurs secteurs d’activité dans ce pays dirigé par Faustin-Archange Touadéra.

Wagner intervient dans beaucoup de secteurs

On retient qu’ils assurent la garde rapprochée du président centrafricain. Ils apportent également un soutien à l’armée. Depuis un certain temps, ces paramilitaires russes interviennent également l’exploitation minière et forestière, la sécurisation de convois, le contrôle des douanes et même la production de vodka et de bière « locales ». Nombreuses sont les organisations de Défenses des Droits de l’Homme qui dénoncent de nombreuses exactions qui seraient commises par ces mercenaires Wagner.