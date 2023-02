La guerre des intelligences artificielles conversationnelles est en pleine effervescence. ChatGPT, développé par OpenAI, est actuellement le modèle de traitement du langage naturel le plus performant disponible sur le marché. Il est utilisé pour de nombreux projets tels que la génération de contenu, la traduction automatique et la réponse aux questions. Google a annoncé son concurrent en phase de test, tandis que Baidu, le "Google chinois", a annoncé son intention de lancer sa propre version plus puissante.

Mais une autre annonce provient maintenant de Chine, avec le géant Alibaba qui a déclaré qu'il teste également un chatbot alimenté par l'intelligence artificielle. Les détails sur le calendrier de lancement et le nom restent toutefois inconnus. "Les innovations de pointe telles que les grands modèles de langage et l'IA générative sont nos domaines de focus depuis la création de DAMO en 2017", a déclaré un porte-parole d'Alibaba à CNN.

"En tant que leader technologique, nous continuerons d'investir pour transformer les innovations de pointe en applications à valeur ajoutée pour nos clients et leurs utilisateurs finaux." La concurrence pour développer les meilleurs modèles de traitement du langage naturel est féroce et ne fait que s'intensifier. Les différents acteurs du secteur continuent d'investir pour offrir les meilleures applications à leurs clients.