Les États-Unis et la Chine sont les deux superpuissances mondiales qui mènent la marche du monde. Les deux nations se livrent une féroce concurrence dans quasiment tous les domaines pour avoir le leadership. Que ce soit sur le volet économique, diplomatique, technologique, militaire, les États-Unis et la Chine ne lésinent pas sur les moyens afin d'afficher leur supériorité. Avant l'avènement de la pandémie du coronavirus, Washington et Pékin s'étaient lancés dans une guerre économique qui a ébranlé l'architecture économique internationale. Au cours d'une rencontre avec les acteurs du monde de la presse, Carlos Del Toro, le Secrétaire d’État américain à la marine, a comparé la force de frappe de la marine américaine avec celle de la Chine.

Le constat est sans appel pour Carlos Del Toro qui estime que Pékin possède une bonne longueur d'avance. Actuellement, la flotte chinoise surpasse de loin celle des Américains. "Ils ont une plus grande flotte maintenant, donc ils déploient cette flotte dans le monde entier. Nous avons effectivement besoin d'une marine plus grande, nous avons besoin de plus de navires à l'avenir, des navires plus modernes à l'avenir, en particulier qui peuvent répondre à cette menace" a affirmé Carlos Del Toro. D'après les chiffres livrés par le Secrétaire d’État à la marine, la Chine est en mesure de mettre en service 400 navires contre 340 actuellement pour les USA.

Carlos Del Toro a indiqué que l'empire du milieu surfe sur certains avantages pour accélérer son rythme de production de navires. Il a mis en avant une main d’œuvre abondante qui peut être déployé sur plusieurs chantiers navals. "Ils ont 13 chantiers navals, dans certains cas leur chantier naval a plus de capacité que tous nos chantiers navals réunis. Cela représente une réelle menace" a laissé entendre le secrétaire d’État à la Défense. Pour Del Toro, il faut que les États Unis enclenche divers mécanismes pour rattraper son retard sur la Chine.