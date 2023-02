Les 1500 candidats retenus pour le test polytechnique du 23 janvier dernier affrontent les épreuves écrites aujourd’hui samedi 11 février 2023. Il s’agit de la deuxième phase du concours de recrutement de 150 agents pour le compte de la douane béninoise. Ladite composition se déroule au Lycée Technique FM COULIBALY de Cotonou.

Cette phase écrite du concours, évaluera les candidats dans deux épreuves afin de témoigner de leur niveau et aptitude. Il s’agit des épreuves de Culture générale et de spécialité. La composition de l’épreuve de Culture générale est de 2 h et est pour toute catégorie confondue. Celle de spécialité est d’une composition de 1 h 30. Pour rappel, ils étaient près de 10 mille candidats issus des différents départements du pays a s’aventurier pour ledit concours.

Il est à noter qu’à l’issue de la deuxième phase du concours qui se déroule aujourd’hui au Lycée Technique COULIBALY, seuls cent trente (130) élèves Préposés des Douanes, dix (10) élèves Contrôleurs des Douanes et dix (10) agents relevant du corps des personnels techniques et administratifs seront retenus.