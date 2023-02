Le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (Africom) a récemment déclaré que les USA n'ont pas l'intention de forcer leurs partenaires africains à choisir entre les États-Unis et leurs rivaux stratégiques, la Chine et la Russie, en matière de coopération militaire. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du Commandement, le général Kenneth Ekman, lors d'un séminaire organisé par l'Atlantic Council à Washington. Selon le général Ekman, les États-Unis respectent et soutiennent la souveraineté et la liberté d'action de chaque pays. Il a également souligné que de nombreuses armées africaines ont des relations de défense solides et de longue date avec un certain nombre de pays, y compris la Chine et la Russie.

Cependant, le général Ekman a également mis en garde les partenaires africains des États-Unis. Il a déclaré que la stratégie de sécurité nationale des États-Unis est claire quant à ses objectifs, qui consistent à gagner la concurrence avec la Chine, qui constitue la principale menace pour les États-Unis, et à contenir la menace la plus urgente que représente la Russie. Il a également souligné que la coopération était possible sur des défis communs tels que la sécurité climatique et énergétique, les pandémies, la biosécurité et la sécurité alimentaire.

Cependant, le général Ekman a averti que les rivaux stratégiques des États-Unis ont un impact déstabilisant et hostile sur l'ordre international libre, ouvert et stable, menaçant ainsi la stabilité dans certaines régions d'Afrique.

Une approche marquée

Ces commentaires reflètent l'approche des États-Unis envers la Chine et la Russie, qui sont considérées comme des rivaux stratégiques. Les États-Unis cherchent à contenir l'influence de ces pays dans la région africaine, tout en cherchant à renforcer leur propre coopération avec les pays africains en matière de sécurité et de défense.

Plusieurs pays dont l'Afrique du Sud ont rappelé leur droit légitime de collaborer avec qui bon leur semble. Le pays qui a tenu des exercices militaires avec la Chine et la Russie s'est fait critiquer par des médias occidentaux. Des critiques balayés du revers de la main par Pretoria qui a rappelé avoir tenu des exercices du même genre avec les USA et nié que les actuels exercices sont un soutien à l'offensive en Ukraine.