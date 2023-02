La première édition du Festival International des Arts du Bénin a été lancée ce mardi 14 février 2023 à la plage de Fidjrossè à Cotonou. Cet événement des amoureux des arts a réuni une centaine d’artistes en provenance de 20 différents pays. La première édition du Festival International des Arts du Bénin a été lancée ce 14 février 2023 pour égayer 10 000 participants. Pour cet événement, Cotonou, Porto-Novo et Ouidah se sont simultanément transformées en galeries et podiums géants et elles demeureront ainsi pendant six jours.

Parades, ateliers photo, conférences, concerts, performances lives et marchés d’art à ciel ouvert, sont les activités inscrites au programme. Placé sous le thème « la diversité́ culturelle, un levier d’attraction et de rayonnement pour les pays du Sud », ce festival vise à promouvoir l'art et la culture du Bénin et de l'Afrique auprès d'un public international et à mettre en lumière les talents de la région. « En tant que promoteur du Festival International des Arts du Benin, je suis ravi de voir se concrétiser notre vision d'unir les talents artistiques africains sur la scène de ce prestigieux événement. Je ressens une immense fierté́ en pensant à tout le travail acharné et la détermination qui ont été́ investis dans sa réalisation. Nous attendons avec impatience de voir les artistes s'exprimer librement et de célébrer la diversité́ culturelle à travers des performances uniques et inspirantes », a déclaré le PDG du groupe Empire Ulrich Adjovi.

Dans le cadre de cet événement, la plage de Fidjrossè à Cotonou est le site d’un imposant marché des arts de 10.000m2, dénommé Tokp’art, en référence au marché́ Dantokpa de Cotonou, le plus grand d’Afrique de l’Ouest. Ce dernier rassemblera non seulement des œuvres d’une multitude d’artistes, mais va également abriter les arts culinaires du Bénin. A la Haie-Vive, quartier huppé de Cotonou, un volet spécial est consacré́ aux arts plastiques et aux vernissages.