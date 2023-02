Triste nouvelle pour l’athlétisme aux États-Unis. En effet, l’athlète et triple champion du monde américain Greg Foster est décédé à l’âge de 64 ans. C’est le département des sports de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), qui a annoncé la nouvelle, hier lundi 20 février 2023, tout en soulignant que le sexagénaire est mort le dimanche. L’homme se battait depuis plusieurs années contre l’amyloïdose, une maladie rare causée par des dommages aux organes due à une accumulation de protéines. À cause de cette maladie, Greg Foster avait été dans l’obligation de subir une transplantation cardiaque en 2020.

Il était triple champion du monde

Notons que Greg Foster a eu une carrière remarquable, sur le plan international. Il a en effet, remporté la médaille d’or au cours des trois premiers mondiaux d’athlétisme, respectivement en 1983, 1987 et en 1991. À ces médailles s'ajoute une médaille d’argent remportée aux Jeux Olympiques de Los Angeles, en 1984. À l’UCLA, il avait remporté le titre national sur 110 mètres haies en 1978 et en 1980. Le décès de Greg Foster intervient plusieurs mois après celui de Charles Green, un autre ancien athlète américain. Ce dernier, ex-recordman du 100 mètres et champion du monde aux JO de Mexico de 1968, est mort à l’âge de 78 ans.

Pour rappel, l’annonce du décès de Greg Foster intervient plusieurs mois après celui de l’homme le plus décoré de la ligue américaine de basket ball, Bill Russell, à 81 ans. Sa famille qui avait révélé l’information sur Twitter, avait choisi de garder secrète la cause du décès. Dans un communiqué publié sur le réseau de l’oiseau bleu, elle avait écrit : « La femme de Bill, Jeannine, sa famille et ses amis, vous remercient d’avoir gardé Bill dans vos prières. Peut-être que vous revivrez un ou deux moments magiques qu’il nous a offerts ou que vous vous souviendrez de son rire unique ».